استطلاع: الممثل الكوميدى يفوز برئاسة أوكرانيا بفارق كبير

أظهر استطلاع للرأي، أن الكوميدي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المقرر أن يفوز في الانتخابات الرئاسية في البلاد بفارق كبير.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، وجد الاستطلاع، الذي نشرته مجموعة ريتينج للمسح، أن زيلينسكي حصل على دعم بنسبة 61 في المائة، بينما تأخر الرئيس الحالى بترو بوروشينكو عن 24 في المائة فقط.

وركز زيلينسكي، الذي وجد الشهرة وهو يلعب دور الرئيس الأوكراني في كوميديا الوضع التلفزيوني، حملته على حشد السياسيين الفاسدين المتأثرين بالأوليجارشيين الأثرياء.

وفي محاولة أخيرة لحشد الدعم قبل الانتخابات في 21 أبريل، أعلن بوروشينكو عن إطلاق محكمة خاصة لمحاكمة قضايا الفساد.

وتم إنشاء المحكمة كجزء من برنامج قروض بقيمة 3.9 مليار دولار في أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي، بهدف القضاء على الفساد الراسخ وقرارات محكمة المبارزة من الضغوط السياسية أو الرشوة.