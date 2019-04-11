الجالية السودانية بالكويت تُزيل لافتة للبشير وتدهسها بالاقدام (فيديو)

رصد مقطع فيديو قيام عضوين من الجالية السودانية بالكويت بإنزال لافتة تحمل صورة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، من على واجهة مباني السفارة السودانية، صباح الخميس، عقب إذاعة بيان قيادة القوات المسلحة السودانية.

وبدت في المقطع لحظات إنزال صورة البشير ودهسها بالأقدام، ثم لحظات ابتهاج السوادنيين بإعلان عزل البشير من خلال إطلاق الأبواق.

وناشدت السفارة السودانية في بيان لاحق "بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة وعدم المساس بمقدرات الشعب السوداني التي هي ملك للجميع، واحترام قوانين الدولة المضيفة المنوط بها حماية البعثة الدبلوماسية".

كما تقدمت السفارة بالشكر للأجهزة الأمنية الكويتية التي "سارعت بتوفير حماية أمنية لمبنى البعثة السودانية" إثر التطورات الأخيرة في السودان.

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في وقت سابق، الخميس، عزل البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير البلاد لمدة عامين.