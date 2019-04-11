طلب أميركي أوروبي لعقد جلسة في مجلس الأمن حول التطورات في السودان

دعت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية لعقد جلسة مشاورات لمجلس الأمن الدولي غدا الجمعة لمناقشة الوضع في السودان.

وحسب (أ ف ب) قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية دعت يوم الخميس إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق يوم الجمعة تم طلبه أيضًا من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.