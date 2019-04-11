الخطوط الجوية السعودية تصدر بيانا عاجلا …بعد “عزل البشير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، بيانا عاجلا، وذلك بعد خلع الرئيس السوداني عمر البشير من منصبه وتشكيل مجلس عسكري سوداني يحكم البلاد لمدة عامين.

وأعلنت الشركة السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه “نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر”.

وأضافت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.