تجمع المهنيين يطالب شرفاء الجيش بوقفة ثانية مع الشعب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب تجمع المهنيين السودانيين، يوم الخميس، من “شرفاء الجيش” بالتصدي لمحاولة سرقة واختطاف ثورتهم ممن أسماهم “سدنة النظام”.
وأذاع وزير الدفاع عوض بن عوف، بياناً أعلن فيه خلع الرئيس البشير، وتعيين مجلس عسكري انتقالي يتولى زمام الأمر لمدة عامين.
وأهاب التجمع في بيان من ضباط القوات المسلحة الذين حموا المعتصمين من مليشيات النظام في وقتٍ سابق، بالانحياز مجدداً لصالح ثورة السودانيين.
وخاطب البيان ضباط الجيش بقوله: “نثق في وقوفكم صفاً واحداً مع الشعب من أجل الوطن، ومن أجل أن تعود القوات المسلحة المختطفة إلى وضعها الطبيعي والرائد؛ قوات الشعب المسلحة”.
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