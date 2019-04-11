طلب امريكي – أوروبي لعقد جلسة لمجلس الامن حول السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت قناة العربية في نبأ عاجل قبل قليل، ان أمريكا ودول اوروبية طلبت لعقد جلسة لمجلس الامن غدًا الجمعة حول السودان عقب التطورات التي شهدتها البلاد من عزل البشير وإقتلاع النظام وإعلان تشكيل مجلس عسكري.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عبر التلفزيون السوداني اليوم الخميس اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.
كما أعلن عوض بن عوف، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في عموم أنحاء السودان.
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