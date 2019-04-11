الاتحاد الأوروبي يطالب الأطراف في السودان لعدم استخدام “العنف”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في السودان ويدعو جميع الأطراف لعدم استخدام العنف.

وقالت المتحدث الرسمية باسم المفوضية للشؤون الخارجية مايا كوتشيانتيتس في إحاطة إعلامية: “نحن نراقب عن كثب التطورات في السودان وندعو جميع الأطراف لعدم استخدام العنف”.

وأضافت: “كما ندعو إلى حل سلمي وأخذ بالاعتبار آراء الشعب ونحن في اتصال دائم مع حلفائنا لمناقشة الوضع في السودان”.

وقام الجيش السوداني، اليوم الخميس، بإقالة الرئيس عمر البشير من جميع مناصبه. سبوتنيك المادة السابقة أمريكا تتهم مؤسس موقع “ويكيليكس”جوليان أسانج بالتآمر المقالة القادمة طلب امريكي – أوروبي لعقد جلسة لمجلس الامن حول السودان

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