مقتل 14 شخصاً في هجمات لطالبان في أفغانستان

ذكر مسؤولون، الخميس، أن هجمات طالبان في إقليمي قندوز وفارياب بشمال البلاد خلفت 14 قتيلاً على الأقل.

وقال عضو المجلس الإقليمي في قندوز، عمرو الدين والي، إن "المسلحين هاجموا عدة نقاط تفتيش في مقاطعة شاهر دار بالإقليم ما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل من رجال الشرطة".

وأضاف والي أن "12 آخرين أصيبوا في الحادث".

وأوضح والي أن "المسلحين أرادوا السيطرة على المقاطعة، ولكنهم تقهقروا بعد القتال الكثيف مع القوات الأفغانية".

ومن ناحية أخرى، قال عضو المجلس الإقليمي في فرياب، محمد نادر سعيدي، أن هجوماً لطالبان على نقطة تفتيش على مشارف ميمنة، عاصمة إقليم فارياب الواقع بشمال البلاد، أسفر عن مقتل ستة على الأقل من الجيش الأفغاني وإصابة العديد.

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وجاء الهجوم فيما زار الرئيس أشرف غني الإقليم لتدشين عدد من مشاريع البنى التحتية، ولزيارة ضحايا الفيضانات.

وأفاد مسؤولون بأن جماعة طالبان تسيطر على 80% على الأقل من مساحة الإقليم.

وشهد اليوم أيضاً تفجيراً في جلال أباد عاصمة إقليم نانجارهار بشرق البلاد.

ولم تتحدث تقارير عن ضحايا.

وهذا هو التفجير العاشر في الأسبوعين الماضيين، حسب المتحدث باسم الحاكم الإقليمي عطا الله خوجاني.