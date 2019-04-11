السويد تغلق سفارتها في الخرطوم بسبب الاضطرابات

وجاء في بيان تم نشره على موقع السفارة "تم إغلاق السفارة يوم الخميس الموافق لـ11 أبريل بسبب الاضطرابات والمظاهرات في السودان". ولم تحدد السفارة متى سيتم إعادة فتحها.
هذا وأعلنت الحكومة الكندية، في وقت سابق من اليوم، عن إغلاق مؤقت لسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب الوضع الأمني في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني.
يذكر أن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.
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