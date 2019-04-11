قرار صادم من "فيس بوك" بشأن صور المستخدمين

حصل فيس بوك على براءة اختراع تعطى له الحق بفحص الصور الشخصية الخاصة بالمستخدمين لاستخدامها كإعلانات لبعض المنتجات والعلامات التجارية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم منح براءة اختراع حول هذا المفهوم، يطلق عليها "اكتشاف محتوى رؤية الكمبيوتر للقصص الدعائية" فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وإذا تم تطبيقها، فستكون بمثابة أداة مفيدة للعلامات التجارية التى تبحث عن طرق جديدة للتفاعل مع مستخدمى فيس بوك.

وفقًا لوصف براءة الاختراع، من خلال تحديد بعض المنتجات فى صور المستخدم، يمكن أن يتواصل فيس بوك نظريًا مع علامة تجارية للاستفادة من تلك الصور فى نوع من الإعلانات عبر الإنترنت.

وتتضمن واحدة من استخدامات التى حددتها الشركة فى براءة الاختراع الخاصة بها، هى تحديد الأداة لمستخدمى فيس بوك، الذين يضعون صورا لأنفسهم وهو يشربون الفودكا من علامة تجارية معينة، وبمجرد تحديد الصورة، يمكن بعد ذلك إرسال الصورة إلى العلامة التجارية واستعراض ما يسميه الوصف "قصة مدعومة" sponsored story.

بمعنى آخر سيتمكن فيس بوك من تعزيز مشاركته الإعلانية، باستخدام الصور الشخصية التى تضم علامات تجارية معينة.