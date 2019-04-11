موسكو تدعو لتسوية سلمية وديمقراطية في السودان

دعت الخارجية الروسية، الخميس، القوى السودانية لإيجاد "تسوية سلمية ديمقراطية" للوضع في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقالت: "ندعو إلى تسوية المشاكل الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق ".

وأضافت: "تأمل موسكو في أن تتصرف جميع القوى السياسية السودانية، وكذلك هيئات إنفاذ القانون، بمسؤولية كبيرة، من أجل استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن ومنع تصعيده".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط بن عوف ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.