بعد رحيله عن الحكم.. سيناريوهات صادمة تنتظر "البشير" (تقرير)

كشف وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، مصير الرئيس عمر البشير، وقال في بيان متلفز قبل قليل: اقتلعنا النظام، وقبضنا على رأس النظام ونتحفظ عليه في مكان آمن.

واتهم بن عوف وهو رئيس اللجنة الأمنية العليا في السودان، النظام السابق بالمسئولية عن القتلى الذين سقطوا في الفترة الأخيرة.

كان السودان شهد تحركات سريعة منذ الليلة الماضية. فبعد أشهر من الاحتجاجات، تحدثت تقارير صحفية عن تنحي الرئيس عمر البشير، بالتزامن مع تحركات للجيش السوداني الذي سيطر على مؤسسات حيوية وداهم منازل مسئولين واعتقل عددا منهم. وقالت وسائل إعلام سودانية إن هناك مشاورات تجري لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.

وبعد رحيل "البشير" عن الحكم، هناك سيناريوهان يواجهان الرئيس السوداني، الأول إقدام الجيش على اتقديمه للمحاكمة داخل البلاد على طريقة ما حدث مع مبارك.

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أما أسوأ السيناريوهات فهي تلك التي قد تحمل رفاق الأمس على تسليم البشير للمحكمة الدولية تنفيذا لمذكرة الاعتقال بحقه.

فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية قال: "بالطبع نحن كمحكمة لا يمكننا التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حاليًا من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير شخصيًا فهناك مذكرتي اعتقال صدرتا من المحكمة الجنائية الدولية، وطالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال."

وتابع: "توجد معايير ثابتة أمام المحكمة تتبعها في مثل هذه الحالات. فهناك مرحلة ما قبل المحاكمة وجلسات الاستماع، وإذا ما تم التثبت من حقيقة الاتهامات فهنا تبدأ مرحلة المحاكمة نفسها وخلالها يعامل كل المشتبه بهم على أنهم أبرياء حتى تثبت ضدهم التهم تماما بكافة الأدلة القاطعة. وخلال المحاكمة للمتهم الحق في تعيين محام خاص، كما يمكنه تولي مسألة الدفاع عن نفسه إن هو أراد فكل حقوق المتهم في إجراء محاكمة عادلة مكفولة تمامًا وبعدها يصدر الحكم من القضاة".

