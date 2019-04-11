سقوط قتيل بشمال دارفور و5بالجنينة واطلاق نار كثيف بنيالا

لقي مواطن هتفه امام مقار جهاز الامن بالفاشر بعد اطلاق النار علي المواطنين اثناء محاولتهم تحرير المعتقلين داخل زنازين النظام السابق قبل اذاعة البيان حيث شهد محيط مكاتب الجهاز سقوط عشرات الجرحي والمصابين بعضهم حالتهم خطره تم نقلهم لمستشفي الفاشر التعليمي ،في الوقت نفسه تمكنت القوات المسلحة من التدخل واستلام مقار الامن واعلنوا حماية المواطنين وضبط الجناه .

وفي ولاية وسط دارفور استشهد ما لا يقل عن خمسه اشخاص اغلبهم من الاطفال بعد اطلاق النار عليهم من قبل جهاز الامن قبل عن يتدخل الجيش مؤخراً.