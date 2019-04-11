سقوط قتيل بشمال دارفور و5بالجنينة واطلاق نار كثيف بنيالا

لقي مواطن هتفه امام مقار جهاز الامن بالفاشر بعد اطلاق النار علي المواطنين اثناء محاولتهم تحرير المعتقلين داخل زنازين النظام السابق قبل اذاعة البيان حيث شهد محيط مكاتب الجهاز سقوط عشرات الجرحي والمصابين بعضهم حالتهم خطره تم نقلهم لمستشفي الفاشر التعليمي ،في الوقت نفسه تمكنت القوات المسلحة من التدخل واستلام مقار الامن واعلنوا حماية المواطنين وضبط الجناه .
وفي ولاية وسط دارفور استشهد ما لا يقل عن خمسه اشخاص اغلبهم من الاطفال بعد اطلاق النار عليهم من قبل جهاز الامن قبل عن يتدخل الجيش مؤخراً.
وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور شهد مقار جهاز الأمن اطلاق نار كثيف لتفريق المحتشدين مما اصيب العشرات من المواطنين باصابات متفرقه تم نقلهم الي مستشفي نيالا التعليمي والشرطة الذين أرادوا تحرير المعتقلين داخل زنازين النظام السابق .
في ولاية غرب دارفور وحاضرتها الجنينه لم تطلق النار علي المواطنين وشهدت المدينة مسيرات حاشده تفاعلا بالنصر ،كما شهدت الضعين عاصمة شرق دارفور مسيرات مماثله للمواطنين ولم نتأكد بعضها عن هل تم اطلاق النار ام لا نسبة لرداءة الشبكة.
وتم احراق دار المؤتمر الوطني بالفاشر وتصاعد الدخان في هذه اللحظات .
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