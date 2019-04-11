إعلان الطوارئ لـ3 أشهر في السودان وحظر التجول

بعد ترقب استمر ساعات منذ صباح الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان أن اللجنة الأمنية العليا قررت إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لمدة عامين.

وأعلن حظر تجول لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحاً.

كما أكد قفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر للسودان حتى إشعار آخر. وأضاف قائلاً: "يمنع الاعتداء على الممتلكات العامة أو الشخصية، تتولى القوات الأمنية فرض النظام العام ومنع التفلت، ومحاربة الجريمة".

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إلى ذلك، أعلن وقف إطلاق النار الشامل في كل المناطق.

في المقابل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن بياناً سيصدر قريباً تعليقاً على قرار عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى السلطة في البلاد.

وكان التجمع المعارض أكد في وقت سابق الخميس تمسكه بإعلان الحرية والتغيير الذي يطالب بتشكيل حكومة انتقالية مدنية.