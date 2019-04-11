شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، شللاً تجاريا كاملاً بعد إغلاق تام لكافة المحلات التجارية، تزامناً مع إعلان تولي مجلس عسكري انتقالي الحكم لعامين.
وأغلقت جميع الأسواق في الخرطوم أبوابها، الخميس، فضلا عن توقف تام للخدمة المدنية في البلاد وإغلاق للمصارف التجارية.
وعجز آلاف العاملين في الوحدات الحكومية اليوم، عن مزاولة أعمالهم، بسبب اكتظاظ الطرقات بالمعتصمين، ابتهاجاً بسقوط النظام الحاكم في السودان.
وأعلن الجيش السوداني، الخميس، عزل واعتقال الرئيس البشير، وتولية مجلس عسكري أمور البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين.
ومنذ ساعات صباح اليوم، توقفت تداولات البيع والشراء بأسواق العملات السودانية الموازية (السوداء)، انتظارا للتطورات السياسية في البلاد.
وأكد تجار عملة في أسواق الصرف الموازية (السوداء)، للأناضول، توقفا تاما لبيع وشراء العملات الأجنبية، على إثر وجود تدخل عسكري لتغيير نظام الحكم في البلاد.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر اسواق الخرطوم تصاب بالشلل مع إعلان تولي الجيش الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.