إنسانية الإمارات.. محمد بن زايد يتكفل بعلاج ابنة محلل رياضى بحرينى

تكفل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعلاج ابنة المدرب البحرينى السابق والمحلل الرياضى رياض الذوادى. من جانبه وجه الذوادى الشكر للشيخ محمد بن زايد، على تكفله بعلاج ابنته فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال رسالة فيديو عبر حسابه قال فيها"من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى على تكفله بعلاج ابنتى بأمريكا .. هذا ليس بغريب على عيال زايد".

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