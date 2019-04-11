عاااجل ومباشر..تلاوة بيان الجيش بالتلفزيون القومي

شهاب محمد - الخرطوم - 11 أبريل، 2019 الخليج 365 : تلاوة البيان الآن وتولي الجيش رئاسة الحكومة الانتقالية… المادة السابقة الجيش السوداني يحاصر منزل أشقاء البشير بالخرطوم

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