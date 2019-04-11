إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصادر بأنه تم اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلادة في الاونة الاخيرة في حين فرض الجيش الاقامة الجبرية على البشير .

في غضون ذلك، أفاد شاهد من “رويترز”، الخميس، أن قوات من الجيش داهمت مقر ما يعرف بـ”الحركة الإسلامية” التي يتزعمها الرئيس السوداني البشير في الخرطوم.

هذا وأفادت مصادر “العربية”، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

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وتدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

وقطعت الإذاعة السودانية الرسمية برنامجها المعتاد، صباح اليوم الخميس، وبدأت في بث مارشات عسكرية وأغنيات وطنية، منوهة بأن بيانا هاما من القوات المسلحة ستتم إذاعته بعد قليل.

وتأتي هذه التطورات بعد دخول مجموعة من ضباط الجيش السوداني إلى مبنى الإذاعة السودانية وطالبت بضم جميع الموجات الإذاعية لبث البيان في وقت سابق من فجر اليوم الخميس، بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير.