السودان: “تجمع المهنيين” يكشف عن شروطه لفك “اعتصام القيادة”

الخليج 365 :

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، يوم الخميس، انعقاد اعتصام القيادة العامة لحين تحقيق مكتسبات الثورة، قاطعاً برفضه لأي تغيير عبر إنقلاب عسكري يؤدي إلى إعادة إنتاج الأوضاع القديمة.

ويترقب السودانيون، بياناً من الجيش لكشف ملامح حقبة ما بعد البشير.

وقال التجمع في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير