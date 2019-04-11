- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، يوم الخميس، انعقاد اعتصام القيادة العامة لحين تحقيق مكتسبات الثورة، قاطعاً برفضه لأي تغيير عبر إنقلاب عسكري يؤدي إلى إعادة إنتاج الأوضاع القديمة.
ويترقب السودانيون، بياناً من الجيش لكشف ملامح حقبة ما بعد البشير.
وقال التجمع في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: “تجمع المهنيين” يكشف عن شروطه لفك “اعتصام القيادة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.