عمار الدمازين يصل الخرطوم غدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيعود مدافع فريق الهلال السوداني، عمار الدمازين، إلى السودان صباح يوم غد الجمعة، برفقة بعثة فريق النجم الساحلي، وذلك في بادرة إنسانية ورياضية كشف عن تفاصيلها لموقع مساء اليوم الأربعاء، سفير تونس بالسودان الهاشمي العجيلي.

وكان الدمازين قد أصيب بفكه خلال مباراة فريقه مع النجم الساحلي يوم الأحد الماضي، في المباراة الأولى بين الفريقين بربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية ما أدى لنقله إلى المستشفى.وسوف تصل بعثة فريق النجم الساحلي السودان، بطائرة خاصة، ما يعني عدم تكبد اللاعب عمار الدمازين مشاق السفر بين المطارات، من خلال رحلة طويلة، بل العودة مباشرة للسودان.

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وقال السفير التونسي بالسودان ل: “نادي النجم الساحلي تكفل بعلاج لاعب الهلال عمار، في مستشفى خاص، وتابع حالته، وهذا واجب طبيعي، لأن العلاقات بين الهلال والنجم الساحلي قديمة ومتميزة”.

وأضاف: “الاهتمام باللاعب عمار، وهو لاعب بالهلال، جاء من منطلق وكأنه لاعب النجم الساحلي، وذلك من الأمور الثانوية، وزاره رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي بالمستشفى الخاص كابن تونسي”.

يذكر أن مباراة الهلال والنجم الساحلي الثانية بربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل بإستاد “الجوهرة الزرقاء”.