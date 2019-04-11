اليمنيون يهزمون شرار أهل الارض .. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

انقضت اربع سنوات من الهجوم الكبير والغير مسبوق والحصار المطبق الذي يواجهه الشعب اليمني ورأس الرمح في الهجوم وإعلان الحرب وتبني العدوان السعودية والإمارات والدول المشاركة علنا في الحرب علي اليمن كالسودان والبحرين والأردن والمغرب قبل تحفظها ، وقطر وماليزيا قبل انسحابهما ، وآخرون يشاركون بادوار خطيرة من غير اعلان كامريكا واسرائيل وبريطانيا وغيرهم من الدول المنافقة التي تشارك بشكل أو آخر في الحرب ، إضافة إلي التنظيمات الإرهابية والتكفيرية كتنظيم القاعدة والدواعش الهاربين من سوريا والعراق ، وعموم السلفيين المجاهرين بدعمهم للعدوان واشتراكهم فيه ، هذا غير المرتزقة ممن يقاتلون لأجل المال من الشركات التي تقدم الخدمات القتالية وعلي رأسها مجرمي بلاك ووتر وعصابات تجار المخدرات ورجال المافيا ممن جمعهم علي أرض اليمن رغبتهم في الحصول علي الأموال وكون محمد بن سلمان ومحمد بن زايد حاضران لبذل المال لكل من يقدم خدماته في قتل اليمنيين وزعزعة استقرار بلادهم وكسر شوكتهم

اربع سنوات من العدوان الكوني على اليمن الذي شارك فيه كل أبالسة الارض وهاهي السنة الخامسة تأتي والعدوان مستمر والسلاح الفتاك والمدمر والمحرم دوليا وكل ما انتجته كبرى شركات العالم من سلاح استخدم في اليمن واستهدف مدنيين وبنية تحتية ، كل هذا التحالف والعدوان الكوني فشل في إخضاع اليمنيين وكسر شوكتهم ومع مرور الأيام تزداد السعودية فشلا علي فشلها وهي لن تحصد الا الخيبة والخسران في حربها علي اليمن وسوف يشهد التاريخ وتسجل الأجيال القادمة ان تحالفا كونيا ضم شرار اهل الارض انهزم امام أبناء اليمن الذين أثبتوا للعالم أجمع أن النصر حليف المقاومين .