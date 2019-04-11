الهلال يعود للتدريبات لمواجهة الكرامة امام النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعود فريق الكرة بالهلال اليوم الى تدريباته الاعدادية لمواجهة النجم الساحلي يوم الاحد المقبل في اياب بطولة الكونفدرالية وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات بسبب ارهاق السفر وكان الجهاز الفني قد حدد بديل اللاعب عمار الدمازين وهو اللاعب اروشا الذي سيكون منذ البداية في مباراة الاحد.

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