صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد السوداني

الخليج 365 :

يحتل السودان ذيل قائمة أسوأ توقعات النمو الاقتصادي بين اقتصادات العرب لسنة 2019م، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، بينما يتصدرها في التضخم المرتقب. ووردت مؤشرات منطقة الشرق الأوسط في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطون حسب صحيفة الإنتباهة، وحمل عنوان (آفاق النمو العالمي: أبريل 2019م).

ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد السوداني (-2.3%)، واقتصاد إيران (-6%). أما توقعات التضخم لعام 2019، فيتصدرها السودان بنسبة (49.6%)، تليه إيران (37.2%) ومصر (14.5%).

ولا يرصد تقرير صندوق النقد الدولي معدلات البطالة في كل دول المنطقة نظراً لعدم اكتمال المعطيات الموثوقة لديه، لكنه يتطرق إلى توقعات معدل البطالة لعام 2019 في ست دول يتصدرها السودان بأعلى نسبة تبلغ 21.4%، وبعد السودان تأتي إيران بنسبة بطالة تبلغ 15.4%، ثم الجزائر 12.6%، ومصر 9.6% والمغرب 9.2%، والكويت 1.3%.