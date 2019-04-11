عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019م

الخليج 365 : صحيفة قوون: * الحكم المغربي يعترف: ارحموني أنا بشر * الفرقة الزرقاء تدشن تحضيراتها لملحمة الأحد.. وإصابة طفيفة لجمال سالم * النجم يبدأ رحلته للخرطوم.. يكسب ملعب قابس ويصعد للمركز الثاني في الدوري التونسي * المريخ يستأنف تدريباته للنخبة والكأس * الملاعب تنقل كأس السودان بمليار * اللجنة المنظمة لمباراة الهلال الأفريقية تجتمع اليوم Advertisements صحيفة الصدى: * مجلس المريخ يعد اللاعبين بسداد كامل مستحقاتهم المالية الأسبوع المقبل * الأحمر يستأنف تحضيراته بمشاركة 19 لاعباً ويعسكر بالضرائب * الملاعب تنقل المراحل المتقدمة في كأس السودان مقابل مليار جنيه * الاتحاد العام يخاطب الاتحادات المحلية والانتقالية بميزانيات 2018 لتقديم الدعم الجديد * الاجتماع الفني لمباراة الهلال والنجم بالعاشرة صباح السبت * وليد محمد أحمد يشارك في إدارة مباراة الهلال والأهلي السعوديين

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