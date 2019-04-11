هذه هي أسباب تأخر بيان الجيش السوداني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يترقب الشارع السوداني، بيان القوات المسلحة لإعلان تكوين المجلس العسكري لقيادة المرحلة الانتقالية عقب فرض الاقامة الجبرية على البشير ومنع طائرته من مغادرة مطار الخرطوم .
وذكرت قناة سكاي نيوز إن القوات المسلحة انتهت من تسجيل البيان الذي سيذاع بعد قليل، بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم، وسط تكهنات بالإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
وتأخر إذاعة البيان الذي أعلن الجيش فجر اليوم عن إصداره بسبب مشاورات مستمرة لتكوين المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية القادمة .
ويتوافد مئات الالاف من المواطنين منذ الصباح الباكر نحو مقر القيادة العامة للإحتفال بنجاح الثورة الشعبية والإطاحة بالبشير .
وأعرب المتظاهرون عن سعادتهم بتدخل الجيش لتنحية عمر البشير عن الحكم، ويرددون هتافات “سقطت.. انتصرنا”، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن الجيش سيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون.
وبحسب مصادر صحفية انه تم ابلاغ وتعميم لضباط من الجيش بأن البشير لم يعد رئيسًا للجمهورية وهو تحت الاقامة الجبرية .
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح الأربعاء، أن القوات المسلحة ستُصدر “بيانًا هامًّا في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان”.
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