برشلونة يسقط مانشستر يونايتد ويفك عقدة “الأولد ترافورد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وضع برشلونة قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه مانشستر يونايتد 1-0، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وجاء هدف الفريق الكاتالوني الوحيد عبر نيران صديقة، بعدما أحرز لوك شاو لاعب يونايتد هدفا عكسيا في مرمى الفريق الإنجليزي في (د.13).

وباتت هذه الهزيمة هي الثالثة التي يتلقاها يونايتد داخل معقله “ملعب أولد ترافورد”، في النسخة الحالية للبطولة، بعدما خسر 0-1 أمام يوفنتوس في مرحلة المجموعات، قبل أن يخسر مجددا 1-2 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر.

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وتمكن برشلونة من تحقيق أول فوز له على ملعب “أولد ترافورد”.

وأصبح يكفي برشلونة التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستجري في معقله “كامب نو” ، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل من أجل حجز بطاقة الصعود للمربع الذهبي للبطولة التي توج بها في خمس مناسبات.

في المقابل، أصبح يتعين على مانشستر يونايتد، الذي يمتلك 3 ألقاب في البطولة، الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف واحد شريطة تسجيله هدفين على الأقل في شباك برشلونة، إذا أراد الاستمرار في المسابقة.