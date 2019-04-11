وزير الدفاع السوداني يعلن “اقتلاع” النظام واحتجاز البشير

تلا وزير الدفاع السوداني بياناً على التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، أعلن فيه “اقتلاع النظام” والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير “في مكان آمن”.

كما أعلن الوزير عوض بن عوف، تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.

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وأشار بن عوف إلى المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني، وأشاد بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على الكذب والحلول الأمنية.

وأضاف أن اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس، وقال إنها حذرت مما وقع، مؤخراً، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضراراً هائلة.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.

وبحسب موقع النيلين اندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .