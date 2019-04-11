عزل الرئيس السابق عمر البشير .. تعرف بالصورة على القائد المحتمل لإنقلاب وثورة أبريل

كشفت مصادر مطلعة عن عزل رئيس السودان السابق عمر البشير وتم فرض الإقامة الجبرية عليه بمنزله تحت حراسة مشددة، وأشارت مصادر أخرى أن قائد الإنقلاب العسكري على الأرجح هو عبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.

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وعمت الفرحة الشارع السوداني مع صباح الخميس وشوهدت السيارات تطلق عزف الفرح بعد نجاح ثورة الشعب السوداني وإستيلاء الجيش على السلطة، وهنالك أنباء عن بدء حملة إعتقالات واسعة لرموز النظام السابق، وتردد على فيسبوك إعتقال كل من عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون

وبحسب موقع النيلين فقد قطعت الإذاعة السودانية أمدرمان” برنامجها المعتاد مع صباح الخميس 11 أبريل 2019 وبدأت في بث مارشات عسكرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .