أغنية وطنية للفنان محمد الأمين تتصدر المواقع

يتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام وبشكل لافت الأغنية الوطنية للموسيقار محمد الأمين (نحنا فوق عرش المنى) التي كتبها الشاعر الدكتور عمر محمود خالد، وقدمها الفنان الكبير في المهرجان الذي حمل اسم (مهرجان محمد الأمين للأغنية الوطنية) الذي استضافت مدينة عطبرة حفل افتتاحه والعاصمة الخرطوم حفل ختامه في أغسطس الماضي.

النشطاء أكدوا حسب صحيفة آخر لحظة، أن الأغنية تعتبر من أجمل الأغنيات الوطنية التي قدمت خلال السنوات الأخيرة، مطالبين الفنان الكبير بتسجيلها رسمياً في الأجهزة الإعلامية.

محمد الأمين والشاعر عمر محمود خالد التقيا من قبل في أغنيتي (خمسة سنين) و(حلم الأماسي).

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يذكر أن مهرجان محمد الأمين للأغنية الوطنية شارك فيه العشرات من الشعراء والموسيقيين والمطربين من مختلف ولايات البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)