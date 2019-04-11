الكشف عن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

التاريخ: 11-أبريل-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة حصلت مصادر على تفاصيل زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، وكشف عضو اللجنة المشتركة بين القطاع الخاص واتحاد العمال، لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص الفاتح القرشي، عن الاتفاق النهائي لتطبيق زيادة أجور العاملين بالقطاع، وقال القرشي حسب صحيفة آخر لحظة، إن الزيادة ما بين (1000 – 500) جنيهاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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