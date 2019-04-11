هيئة مياه الخرطوم: انقطاع المياه عن أحياء ببحري اليوم

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف صهريج الضخ العالي ببحري لصيانة خط ناقل للمياه، وقال مدير الهيئة نهيزي الرفاعي في تصريح صحفي أمس، إن عملية الصيانة تستغرق (6) ساعات تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس وتكتمل عند الخامسة مساء، مشيراً إلى أن المناطق التي ستتأثر جراء عملية الصيانة تشمل (كافوري، شمبات، المغتربين، الشعبية، أجزاء من حي الدناقلة، السامراب، أجزاء من الدروشاب، وأجزاء من الحلفايا الشرقية)، ودعا المواطنين في هذه المناطق حسب صحيفة السوداني، إلى عمل ما يلزم من تحوطات تجنباً لنقص إمداد المياه أثناء أعمال الصيانة، وتوقع الرفاعي عودة إمداد المياه تدريجياً للمناطق المتأثرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)