حمدي: المركزي لا يملك خطة واضحة لحل أزمة السيولة

التاريخ: 11-أبريل-2019
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قطع وزير المالية الأسبق د. عبد الرحيم حمدي بعدم وجود خطة واضحة من قبل البنك المركزي لحل أزمة السيولة، وقال إن تأخير حل المشكلة زاد عندي نسبة القلق بصورة كبيرة، وأضاف أن طباعة فئة الألف جنيه لا علاقة لها بواقعنا الحالي، وقلل من توقعات بانجلاء الأزمة في القريب العاجل.
وطالب حمدي في تصريح حسب صحيفة آخر لحظة، المركزي بمعرفة حجم الكتلة النقدية، وإلى أي مدى أوفى بالاحتياجات الاقتصادية، وتساءل كم أعطى المركزي البنوك خلال الفترة الماضية؟ وإذا كان قد أعطاها أين ذهبت؟، وتوقع حمدي أن تؤدي طباعة الفئات النقدية الكبيرة إلى ارتفاع أسعار السلع، لا سيما إذا أوقف المركزي طباعة الفئات الصغيرة من العملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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