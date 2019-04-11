وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلى أورى أرئيل على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المتطرف ارئيل قدم شرحا، وتصريحا عنصريا حول أسطورة "الهيكل المزعوم"، ونفذ جولات استفزازية فى أرجاء المسجد، قبل مغادرته من باب السلسلة.

وفى الوقت ذاته، تواصل مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للأقصى المبارك، والتجول فيه بحماية قوات الاحتلال الخاصة، فيما زار طلبة العديد من مدارس القدس المسجد الأقصى صباحا؛ فى إطار الرحلات المدرسية الاستكشافية، للتعرف على معالم ومكانة المسجد المبارك.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الخامس عشر على التوالى إغلاق المدخل الرئيسى لبلدة عزون شرق قلقيلية بالمكعبات الإسمنتية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلك طرق التفافية للوصول إلى المحافظات الأخرى.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الفوار الرئيسى جنوب الخليل ببوابة حديدية، ومنعت تنقل المواطنين بمركباتهم، وخلقت أزمة مرورية بالمكان، وفى قطاع غزة، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين فى بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على مراكب الصيادين، وفتحوا خراطيم المياه صوبهم، وهم على بعد نحو 3 أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب المدينة؛ ما اضطرهم للهروب إلى شاطئ البحر.

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يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا ملاحقة ومطاردة الصيادين فى بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس الأربعاء، بلدة تقوع، وأغلقت مدخلها الشمالى بالسواتر الترابية.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وأغلقت مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، فيما تواصل إغلاق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية بشمال الضفة لليوم الخامس عشر.

ففى رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينينن اثنين، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما، واقتحمت قرية بيت ريما، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، ومن بيت لحم جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر؛ بعد دهم منازلهم، وتفتيشها، كما داهمت عددا من منازل الفلسطينيين من عائلتى العمور، والصباح، وعاثت فيها خرابا .

وفى سياق آخر، وزعت قوات الاحتلال اليوم الخميس، منشورات تهدد الفلسطينيين فى بلدة تقوع شرق بيت لحم، فى حال استمرار رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، كما اعتقلت قوات الاحتلال من جنين شمال الضفة شابين؛ عقب دهم منزلى ذويهما، وتفتيشهما، بالإضافة إلى تفتيش عدد من منازل المواطنين، واعتقلت من سلفيت شبان بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.