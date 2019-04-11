المعارضة: لاعلم لنا بالضباط الذين استولوا على السلطة

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ صديق يوسف من داخل الاعتصام بمحبط القيادة العامة للجيش السوداني في تصريح خاص لـــ(اخبار الخليج 365)؛ أن اللجنة القيادية ستجلس الى الجسم الذي سيعلن نفسه وتطالبه بتسليم السلطة للقوى المدنية.
وأضاف لن نتراجع عن مطالب الشعب السوداني؛ بتنحي نظام الرئيس عمر البشير كاملاً عن الحكم؛ وتابع: "سيتواصل الاعتصام حتى تحقيق كل المطالب التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير".
ونفى يوسف وجود اي اتصالات مع المجموعة التي استولت على السلطة؛ واضاف نحن في اللجنة القيادية لم نتلق اية اتصالات من اي جهة.
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