الأمم المتحدة: الجيش النيجيرى يخلى بلدة من سكانها قبل عملية أمنية

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن الجيش النيجيرى أخلى بلدة فى ولاية بورنو بشمال شرق البلاد من جميع سكانها البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة، وذلك دون سابق إنذار قبل بدء حملة على المتشددين.
وقالت الأمم المتحدة فى بيان إن الجيش نقل سكان بلدة جاكانا إلى مخيم على بعد 40 كيلومترا، مضيفة أن بعضهم وصل دون "أى شىء ولا حتى أحذية فى أقدامهم".
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