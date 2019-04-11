زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرقى جزيرة هونشو اليابانية

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الخميس إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب منطقة شرقى جزيرة هونشو اليابانية. ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو خسائر فى الأرواح جراء الزلزال الذى قالت الهيئة إنه وقع على مسافة 174 كيلومترا شرقى مدينة هاتشينوهى على عمق 27 كيلومترا.

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