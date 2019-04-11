بعد أنباء عن تنحي الرئيس السوداني، عمر البشير، قال شهود عيان، إنه قد سُمع دوي إطلاق أعيرة نارية واضحة في العاصمة السودان.
وقال شهود عيان: "سماع دوي إطلاق أعيرة نارية واضحة، داخل مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، مصدره الجهة البعيدة عن مكان حشود المعتصمين من مقر قيادة الجيش".
ولم يعرف هل كانت صادرة عن اشتباكات أم للتعبير عن الفرح باستلام الجيش للسلطة بعد أنباء تنحي البشير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء تنحي البشير.. سماع دوي إطلاق أعيرة نارية داخل مقر الجيش بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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