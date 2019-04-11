رئيس حكومة ليبيا لـ'القرضاوي وتميم': ابتعدوا عن شؤون بلادنا

دعا عبدالله الثنى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قطر إلى الكف عن التدخل فى الشأن الليبى، مشدداً على أن التدخلات الخارجية تعقّد الأوضاع فى البلاد.

وقال «الثنى»، فى كلمة تليفزيونية نقلتها قناة «العربية»، مساء أمس الأول، إن «الدوحة ليست فى مستوى أن تتدخل فى الشأن الليبى، ولا يحق للقرضاوى (الداعية الإخوانى) أن يتحدث فى أى شأن يخص الليبيين».

وطالب المسئول الليبى، فى كلمته، المجتمع الدولى بالابتعاد عن دعم من وصفهم بـ«الخارجين على القانون» وعدم الانحياز لأحد الأطراف، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية فى العاصمة «طرابلس»، التى بدأت، الخميس الماضى، تهدف لتحقيق الاستقرار فى ليبيا، التى لن تهدأ إلا عندما تكون هناك قوة واحدة توحِّد كلمتها.

وتمكنت قوات الجيش الوطنى الليبى، مساء أمس الأول، من السيطرة على مواقع استراتيجية وعسكرية مهمة فى إطار معركة «طرابلس»، لتصبح، وفق البيانات العسكرية، على وشك دخول وسط العاصمة.