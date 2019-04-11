سفارة السودان في موسكو تعلّق على إيداع البشير قيد الإقامة الجبرية

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لا يوجد لدينا أي معلومات… نحن في الانتظار ولا نستطيع قول شيء"، مشيرا إلى عدم وجود "معلومات رسمية ونترقب".
وأوقف تلفزيون السودان بثه اليوم، ولا يذيع سوى الأغاني الوطنية، معلنا عن صدور بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.
وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.
وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في البلاد.
وأشارت مصادر سودانية إلى أن آلاف المواطنين تجمعوا في محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم، بانتظار بيان الجيش.
وأكد موقع "راكوبة نيوز" السوداني عن مصادر خاصة، شن الجيش حملة اعتقالات كبيرة طالت شخصيات رفيعة في الدولة ومقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.
ونقل الموقع عن هذه المصادر قولها إنه تم اعتقال وزير الدفاع السوداني السابق عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، ورئيس الحكومة محمد طاهر إيلا.
كما أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية وحزبية في السودان على أيدي الجيش.
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