وقال "مادورو": "قال بنس، اليوم، في الأمم المتحدة، إنني كنت أدولف هتلر وأن العالم يجب أن يتحد لأنه يتحد ضد أدولف هتلر. أعتقد أن أدولف هتلر موجود في الجانب الآخر".
وأضاف الرئيس الفنزويلي، في خطاب بثه التلفزيون: "لا يحكم المتطرفون والعنصريون والفاشيون في فنزويلا، بل يحكمون في الشمال. هنا في فنزويلا، حيث يحكم الشعب".
وتحدث "مادورو"، مباشرة إلى "بنس"، بعد أن شدد على أنه على عكس رؤساء الولايات المتحدة، لم يصدر أوامر بغزو أي بلد ولن يفعل ذلك أبدًا.
وأوضح الرئيس الفنزويليك "نحن لسنا شعبًا له قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم، مثلك يا سيد بنس، لديك 800 قاعدة عسكرية في العالم. لقد احتليت، وغزيت، وقصفت دولًا في جميع أنحاء العالم لعقود من الزمن، فأنت تؤيد الانقلابات".
كانت هذه تفاصيل خبر "مادورو" يرد على وصف "بنس" لحكومته بالنازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.