"مادورو" يرد على وصف "بنس" لحكومته بالنازية

رد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي حث المجتمع الدولي على رفض حكومة "مادورو"، حيث شبهها بألمانيا النازية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وقال "مادورو": "قال بنس، اليوم، في الأمم المتحدة، إنني كنت أدولف هتلر وأن العالم يجب أن يتحد لأنه يتحد ضد أدولف هتلر. أعتقد أن أدولف هتلر موجود في الجانب الآخر".

وأضاف الرئيس الفنزويلي، في خطاب بثه التلفزيون: "لا يحكم المتطرفون والعنصريون والفاشيون في فنزويلا، بل يحكمون في الشمال. هنا في فنزويلا، حيث يحكم الشعب".

وتحدث "مادورو"، مباشرة إلى "بنس"، بعد أن شدد على أنه على عكس رؤساء الولايات المتحدة، لم يصدر أوامر بغزو أي بلد ولن يفعل ذلك أبدًا.

وأوضح الرئيس الفنزويليك "نحن لسنا شعبًا له قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم، مثلك يا سيد بنس، لديك 800 قاعدة عسكرية في العالم. لقد احتليت، وغزيت، وقصفت دولًا في جميع أنحاء العالم لعقود من الزمن، فأنت تؤيد الانقلابات".

