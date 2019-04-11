الصحافة الإسبانية تحتفل بكسر عقدة أولد ترافورد

تصدر فوز برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب أولد ترافورد، فى "ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، عناوين الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم، وسجل لوك شاو، لاعب مانشستر يونايتد، هدف المباراة الوحيد بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 12.

وعنونت صحيفة "سبورت"، "انتصار رائع وتاريخى.. برشلونة يحقق فوزه الأول على مانشستر يونايتد فى أولد ترافورد ويقترب من بلوغ نصف النهائى.. برشلونة ينجح فى اختبار مباراة الذهاب فى انتظار حسم التأهل بملعب كامب نو".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقالت، "أصحاب المسرح.. أخيراً برشلونة يفوز فى أولد ترافورد وأصبح على بعد خطوة من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.. إصابة ميسي بعد تدخل قبيح من سمالينج مدافع مانشستر يونايتد".

في حين عنونت صحيفة "آس"، "كريستيانو وميسي.. الطريق إلى النهائي.. البرتغالي سجل والأرجنتيني كان حاسماً في الهدف.. مان يونايتد 0 – 1 بارسا.. أياكس 1 – 1 يوفي".

ويكفي برشلونة التعادل السلبي في مباراة الإياب المحدد لها 16 أبريل الجاري بملعب "كامب نو"، لبلوغ الدور نصف النهائي، بينما يحتاج برشلونة للفوز بهدفين دون مقابل لتخطي دور الثمانية.