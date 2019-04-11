وعنونت صحيفة "سبورت"، "انتصار رائع وتاريخى.. برشلونة يحقق فوزه الأول على مانشستر يونايتد فى أولد ترافورد ويقترب من بلوغ نصف النهائى.. برشلونة ينجح فى اختبار مباراة الذهاب فى انتظار حسم التأهل بملعب كامب نو".
أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقالت، "أصحاب المسرح.. أخيراً برشلونة يفوز فى أولد ترافورد وأصبح على بعد خطوة من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.. إصابة ميسي بعد تدخل قبيح من سمالينج مدافع مانشستر يونايتد".
في حين عنونت صحيفة "آس"، "كريستيانو وميسي.. الطريق إلى النهائي.. البرتغالي سجل والأرجنتيني كان حاسماً في الهدف.. مان يونايتد 0 – 1 بارسا.. أياكس 1 – 1 يوفي".
ويكفي برشلونة التعادل السلبي في مباراة الإياب المحدد لها 16 أبريل الجاري بملعب "كامب نو"، لبلوغ الدور نصف النهائي، بينما يحتاج برشلونة للفوز بهدفين دون مقابل لتخطي دور الثمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحافة الإسبانية تحتفل بكسر عقدة أولد ترافورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.