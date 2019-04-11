دقائق الحسم.. ماذا دار في السودان الساعات الماضية؟ (تقرير)

شهدت الساعات الأخيرة، عدد من الأحداث الساخنة في السودان، بعد أن ترددت أنباء عن تنحي الرئيس السودان عمر البشير، استجابة للمطالب الشعبية بالبلاد.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية انها ستذيع بيانا هاما على الشعب السوداني؛ وتم التحفظ على الرئيس عمر البشير.

وتذهب مؤشرات الى انقلاب من داخل تنظيم الاسلاميين استولى على السلطة بتنسيق بين الأجهزة النظامية.

ورصد (اخبار الخليج 365) انتشار كثيف للدبابات العسكرية تطوق القصر الجمهوري وتمنع الدخول والخروج.

وقال شهود عيان أن مجموعة من ضباط الجيش السوداني استولت على الاذاعة وطالبت جميع الموجات الاذاعية لبث بيان .

ذكرت الإذاعة السودانية الرسمية صباح الخميس، أن "بياناً هاماً" سيصدر عن قيادة القوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية لافتة على الأرض، قد تشير إلى حدوث "انقلاب"، كما يتوقع بعض المحللين، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرئيس السوداني عمر البشير قرر التنحي عن منصبه.

ووردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، وطلبهم ضمَّ جميع الموجات استعداداً لبث الخطاب، ومنذ ذلك الحين تبث الإذاعة السودانية الأغاني الوطنية بانتظار صدور البيان.

ولفت شهود عيان النظرَ إلى انتشار قوات ومدعات حول القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه، في حين أكد شهود عيان أن تعزيزات مكثفة توجد بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

وناشدت قوى اعلان الحرية والتغيير كل المواطنين بالعاصمة الخرطوم والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.

ودعت في بيان الثوار المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم الى عدم التحرك من مكان الاعتصام وترقب بيانها التالي.

قالت قوى الحرية والتغيير انها تترقب بيان الجيش؛ وترفض اي محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم؛ ودعت المواطنين للتواجد في الشوارع لقطع الطريق اي حلول جزئية.

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وأضافت في بيان ان مطالب الشعب السوداني تنحي البشير ونظامه وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تعبر عن مكونات الثورة؛ مؤكدة تمسكها بتنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة.

وطالبت السودانيون بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد؛

وأكدت أنها لن تقبل بديلاً عن تنحي النظام كاملاً وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن ثورتكم الباسلة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" نقلًا عن مصادر بأن قوات الجيش السوداني تحتجز الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية.

وأضافت القناة أن مطار الخرطوم تم إغلاقه أمام الملاحة الجوية، كما تم اعتقال الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق، وسط حركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

وتوقعت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ضباط الجيش سيعلنون تنحي الرئيس عمر البشير.

وكشفت القناة أن ضباطًا من الجيش وصلوا إلى الإذاعة السودانية وأعلنوا أنهم سيوجهون بيانًا للشعب قريبًا جدًا، في الوقت الذي طالبت قوى إعلان الحرية من المعتصمين عدم مغادرة ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وذكرت القناة أن مصادر سياسية لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير، موضحة أن مصادر قالوا إن حركة اعتقالات واسعة تجرى لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

كما أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن قوات من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا.