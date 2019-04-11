قلق وسط المتظاهرين بسبب تأخر بيان الجيش

تأخر بيان الجيش يربك الشارع السوداني
تأخر اذاعة بيان القوات المسلحة السودانية؛ يثير المزيد من الريبة والقلق في الأوساط السياسية؛ والشعب السوداني الذي خرج باكمله في الشوارع.
وتتداول الاوساط الاعلامية عن مصادر تكهنت بعدد من الاسماء المطروحة لرئاسة المجلس العسكري؛ من بينها النائب الاول للبشير؛ الفريق اول ركن عوض ابن عوف؛ والفريق ركن عبد الفتاح البرهان.
وعزا مراقبون الى أن تأخر اعلان البيان متابعة لرد فعل الشارع السوداني حول ترسيبات الاسماء المرشحة لرئاسة المجلس العسكري.
ومن ناحيتها اعلنت القوى المعارضة تمسكها بتنحي كامل للبشير ونظامه؛ ودعت الى مواصلة الاعتصام لمنع اي التفاف حول مطالب الشعب السوداني.
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