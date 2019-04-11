الولايات المتّحدة تطالب الخرطوم لاحترام حق السودانيين بالتظاهر سلميا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حضّت الولايات المتّحدة الأربعاء السُلطات السودانيّة على السّماح للسودانيّين بالتظاهر بدون عنف، آملةً في ألا تُطلق قوّات الأمن النار على المتظاهرين الذين يُطالبون منذ خمسة أيّام باستقالة الرئيس عمر البشير
وكتب تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجيّة الأميركي لشؤون إفريقيا، على تويتر “ندعو الحكومة السودانية إلى احترام حقوق جميع السودانيّين في التعبير عن شكواهم بشكل سلمي”.
وقال أيضًا إنّه “مُطمئنّ” للهدوء النّسبي الذي ساد ليل الثلاثاء الأربعاء بعد الأمر الذي أصدرته الشرطة إلى عناصرها بعدم التدخّل.
وكان آلاف المتظاهرين السودانيّين اعتصموا الأربعاء خارج مقرّ القيادة العامّة للجيش لليوم الخامس على التوالي، مطالبين البشير بالتنحّي، فيما لا يزال الغموض يلفّ حقيقة موقفَي الجيش وقوّات الأمن من اختبار القوّة القائم بين الشارع والرئيس السوداني.
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