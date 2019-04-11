شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لشاعر من الشباب المحتجين يظهر وهو يلقي قصيدة أثارت إعجاب الكثيرين حيث تميزت قصيدته بالرصانة وسمو الخيال وسمو الأفكار التي عبر عنها بصور شعرية مبهرة حيث يقول مطلع القصيدة: لو سئلت ماذا قد جرى ما باله السودان ثار Advertisements والأرض حبلى بالنعم ما سر هذا الاستعار هذا وقد وصف ناشروا الفيديو الشاب الشاعر بأنه عاطل يجيد كتابة الشعر أفضل من الشاعرة الوزيرة روضة الحاج – حسب توصيفهم – حيث كتب على عنوان المقطع (عشريني عاطل بقول شعراً أحسن من روضة الحاج وزيرة (السغافة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب عشريني عاطل وصف بأنه يتفوق شعراً على وزيرة الثقافة روضة الحاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.