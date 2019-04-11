شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ردد عدد من الشباب المعتصمين أغنية الحقيبة الوطنية (في الفؤاد ترعاه العناية) مع الفنانة هدى عربي في ساحة الاعتصام الذي نفذه المحتجون بساحة القيادة العامة حيث أفاد التعليق الذي أرفقه ناشروا الفيديو و كتب عليه (وأخيراً هدى عربي في الميدان بين المعتصمين -اعتصام القيادة العامة 6 أبريل).

وجدت مشاركة الفنانة هدى عربي العديد من ردود الأفعال المتباينة حيث أشاد البعض بموقفها الداعم للحراك حيث كتب أحدهم قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر هدى عربي تلهب المعتصمين ونداء لندى القلعة (ألحقي لو سقطت إلا تغني لأولادك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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