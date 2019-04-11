مقتل 8 من الأمن الأفغاني في هجوم شرس لحركة طالبان

الخليج 365: قُتل 8 من قوات الأمن الأفغانية، الخميس، في هجوم شنه عناصر من حركة طالبان بولاية قندوز، شمالي البلاد.

وقال رئيس مجلس الولاية محمد يوسف أيوبي، في تصريحات صحفية، إن مقاتلي طالبان نفذوا هجومًا على مركز منطقة تشاردرة.

وأشار أيوبي أن هجوم طالبان أسفر عن سقوط 8 قتلى و12 جريحًا في صفوف قوات الأمن.

بدورها، أعلنت حركة طالبان، في بيان، أنها تمكنت من أسر بعض عناصر قوات الأمن في الهجوم.

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