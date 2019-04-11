شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة إنه تم اعتقال الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين القيادي البارز في المؤتمر الوطني ووزير الدفاع الأسبق، من قبل استخبارات القوات المسلحة.

وتأخر بيان كان الإذاعة السودانية أعلنت أنها ستبثه بعد قليل (فجر اليوم) الخميس.

وبحسب المصادر أن اعتقال عبد الرحيم يأتي في ترتيبات تقوم بها قيادة القوات المسلحة