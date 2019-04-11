قوي التغيير :إما نصر كامل أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم

قالت “قوى الحرية والتغيير” في بيان مشترك –اطلعت عليه “اخبار الخليج 365 365- بان مطالب الثورة هي تنحي البشير ونظامه ويؤكد بان ىالبلاد علي مفترق طرق؛ إما نصر كامل بقامة نضالات الشعب السوداني أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم.

واضاف البيان بان مطالب ثورة السودانيين هي تنحي البشير ونظامه، وتسليم السلطة لحكومة مدنية إنتقالية تعبر عن مكونات الثورة وتنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة.



وطالب القوي الشعب السوداني بالإحتشاد في ميدان الإعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد وقراها مستعصمين بها حتى تنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة.

واضاف إن محصلة نضالكم الباسل ليست قابلة للمساومة ولا للإلتفاف حولها، وسلاحكم هو الشوارع التي لا تخون. فلنتواجد في الشوارع الآن حتى نقطع الطريق امام أي حلول جزئية أو زائفة.

كما حث قوي التغيير على عدم الإلتفات لأي شائعات، وعدم اعتماد اي اخبار او نداءات لا تأتي عبر منصات قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي لا تقبل بديلاً عن تنحي النظام كاملاً وتسليم السلطة لحكومة إنتقالية مدنية تعبر عن ثورتكم الباسلة.