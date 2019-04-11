ملايين السودانين يعتزمون مواصلة الاعتصام حتى رحيل كامل لنظام البشير

أعلن الملايين من السودانيين المعتصمين في ساحة الاعتصام امام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم؛ قبل قليل استمرار الاعتصام حتى الخلاص النهائي. وأعلنوا انهم سيقيمون صلاة الجمعة غدا بمحيط الاعتصام وأسموها جمعة الخلاص؛ حتى تتحق كل مطالبهم بتنحي كامل للرئيس البشير ونظامه.

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